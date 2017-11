Home Invasion im Bezirk Gänserndorf: Landeskriminalamt NÖ ermittelt

Eine brutale Home Invasion geschah im Bezirk Gänserndorf - © dpa (Sujet)

Ein brutaler Überfall beschäftigt die Ermittler: Nach einer Home Invasion in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) ermittelt das Landeskriminalamt NÖ. Die Täter schlugen in der Nacht auf Mittwoch einen Mann in seinem Haus, übergossen ihn mit Chemikalien und drohten damit, ihn anzuzünden.