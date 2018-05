Holi Festival feiert farbenfrohes 5-Jähriges in der Wiener Marx Halle

In den vergangenen Jahren durften sich die Veranstalter über zahlreiche Besucher freuen – die Shows waren ausverkauft. Wer sich ein Ticket für das Holi Festival am 21. Juli 2018 am Freigelände der Wiener Marx Halle sichern möchte, kann das ab sofort tun. Die Karten sind ab 19,90 Euro erhältlich. Geboten wird den Besuchern dafür ein buntes DJ-Set und andere musikalische Unterhaltung.

Farbbeutel, Sonnenbrillen, Bänder, T-Shirts und andere farbenfrohe Utensilien können am Veranstaltungsgelände gekauft werden. Eintritt wird erst ab 16 Jahren gestattet.

Sa, 21.07.18, 14:00 Uhr

Marx Halle Freigelände

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

