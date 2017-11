Hier wird WAC gegen Austria Wien gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Das San Siro ist Vergangenheit, die Lavanttal-Arena real. Drei Tage nach der Lehrstunde durch den AC Milan trachtet die Austria danach, in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zu finden. Nur ein Punkt aus den jüngsten fünf Runden steht für die in der Tabelle auf Rang sechs abgerutschten Wiener zu Buche. Der WAC ist vor dem Duell am Sonntag (14.00 Uhr/live Sky) schon neun Spiele sieglos.

WAC vs. Austria Wien live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht in die Lavanttal-Arena schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen WAC und Austria Wien wird, so wie alle anderen Spiele der Bundesliga auch, natürlich auf Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt WAC gegen Austria Wien ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria HD. Auch für Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen WAC und der Austria online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch die Begegnung zwischen Wolfsberger AC und Austria Wien hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Das Bundesliga-Match WAC – Austria Wien im Ticker

Fans, die das Spiel zwischen WAC und Austria Wien nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liveticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

