Heute LIVE: Liverpool gegen Roma – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

1984 standen sie einander im Meistercup-Finale gegenüber. 34 Jahre später duellieren sich Liverpool und AS Roma um den Einzug ins Endspiel der Fußball-Champions-League. Beide Traditionsclubs waren nicht gerade als Favoriten in den Bewerb gestartet. Besonderes Augenmerk liegt vor dem Halbfinal-Hinspiel am Dienstag auf Stürmerstar Mohamed Salah. Der Ägypter hatte die Roma im Sommer in Richtung Liverpool verlassen und dort voll eingeschlagen. 41 Tore in 46 Pflichtspielen hat Englands frisch gebackener Spieler des Jahres bereits auf dem Konto. Nur zu gerne würde Salah auch seinen Ex-Club aus dem Bewerb kegeln.

Liverpool ist sieben Pflichtspiele ungeschlagen, aber auch die Roma hat sich seit der 3:0-Sensation im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona (Hinspiel 1:4) in der Liga in guter Verfassung präsentiert. In der Champions League gelang den Römern in dieser Saison allerdings erst ein Auswärtssieg – im September bei Qarabag Agdam (2:1). Die jüngsten drei Europacuppartien in der Fremde gingen allesamt verloren.

Um eine Fortsetzung der Serie zu verhindern, dürfte Roma-Trainer Eusebio Di Francesco auch in Liverpool auf die gegen Barcelona erfolgreiche Dreierkette in der Abwehr setzen. “Man bekommt dadurch ein bisschen zusätzliche Stärke – einen Teil davon im Kopf der Spieler”, begründete der Coach seine Umstellung. “Speziell im Europacup braucht man manchmal ein bisschen mehr Physis. Fußball ist dynamisch.”

