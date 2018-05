Heute LIVE: LASK Linz gegen SK Rapid Wien – Live-Stream & TV-Übertragung

Der LASK hat sich mit seiner imposanten Serie von sieben Siegen in Folge in der Fußball-Bundesliga an Rekordmeister Rapid vorbeigeschlichen. Am heutigen Samstag schicken sich nun die Hütteldorfer in der TGW Arena an, den Lauf des drittplatzierten Aufsteigers zu beenden. Für die Gäste steht viel auf dem Spiel, wäre doch bei einer Niederlage der Kampf um Rang drei schon so gut wie verloren.

LASK Linz gegen Rapid Wien live im TV

Anpfiff ist am heutigen Samstag um 16.00 Uhr in der TGW Arena. Das Fußballmatch wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen LASK Linz und Rapid Wien trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 15.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD in hochauflösender Form übertragen.

LASK gegen Rapid im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen LASK und Rapid auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf Tablet, Smartphone und Laptop einschalten, während über Sky Ticket auch kurzfristige Abos abgeschlossen werden können, um die österreichischen Bundesligaspiele live im Stream zu sehen. Weitere Live-Streams zum Spiel LASK gegen Rapid finden Sie auf diversen Seiten wie livetv.sx oder atdthe.to. Das Angebot ist zwar kostenlos, allerdings sind die meisten Live-Stream-Dienste abseits der Bezahl-Abos nicht legal.

VIENNA.at bietet heute ebenfalls einen Live-Ticker zum Bundesligaspiel LASK Linz gegen SK Rapid Wien an.

(APA/Red)