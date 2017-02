Herzensangelegenheit zum Valentinstag: Goldene ice-watch ICE Love zu gewinnen

Für ice-watch ist der Valentinstag eine Herzensangelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes: Pünktlich zur herzlichsten Zeit des Jahres spielt das Kult-Uhrenlabel Amor, holt seine neuen kreativen Pfeile für alle Verliebten aus dem Köcher und lanciert eine Special Edition, die für Herzrasen sorgt – die ICE Love.

Zum Valentinstag: die ice-watch Special Edition mit Herzen

Dabei kommt die ICE Love selbstverständlich nicht am klassischen Symbol für Gefühle vorbei: dem Herz. Sein Pochen, so mitreißend, dass man sich gedanklich glatt beim allerersten Rendezvous wiederfindet und ihm gleich drei bekannte ICE-Modelle verfallen sind.

Die CITY leiht als Hintergrund ihr elegantes weißes Ziffernblatt auf dem es Herzen in drei Farben regnet, die von schillernden Swarovski-Ziffern und pastellfarbenem oder pinkem glossy Leder umarmt werden. Ganz in Gold oder Silber gehüllt, reserviert sie ihm anschließend den Ehrenplatz anstelle der Zahl 12. Der Metallic-Look und das romantische kleine Herz scheinen wie geschaffen füreinander.

Die ICE Small ist ganz hin und weg – und so sind die Ziffern kurzerhand einem Herzkranz gewichen. Selbstredend in Rot, mit Ausnahme eines Einzigen, das in goldener Farbe wie ein Schmuckstück den Platz der Zwölf ziert. Das weiße, puristische Ziffernblatt schmiegt sich in die sinnliche Sanftheit eines pinken oder außen weißen, innen roten Silikonarmbands.

Die ICE Medium setzt die Liebe auf gleichermaßen verspielte und glamouröse Weise in Szene. Ein XL-Herz, geformt aus einer Wolke aus Mikro-Herzen, beansprucht beinahe das ganze Ziffernblatt für sich. Mit jeder Minute, die vergeht, bricht es zum Teil, um dann sofort wieder heil zu werden. Das Geheimnis dieses Effekts basiert auf einer in das Uhrwerk integrierten Drehscheibe. Eine symbolische Botschaft umrahmt von Roségold, erhältlich in zwei Varianten.

Belgisches Kult-Label ice-watch

2007 in Belgien gegründet, werden ice-watch Uhren mittlerweile in über 75 Ländern verkauft. Das einzigartige Design der Marke spiegelt sich in den Modellen und Farben in über 500 verschiedenen Kombinationen wider. Für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Situation gibt es die passende ice-watch. Mehr Informationen finden Sie auf der ice-watch-Website.

Das perfekte Geschenk zum Valentinstag gewinnen? VIENNA.at verlost eine ice-watch ICE Love CITY in Gold!

