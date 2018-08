Herbstprogramm mit Pferden und Drachen im Schloss Hof bei Wien

Das Marchfeldschloss Schloss Hof östlich von Wien lädt im Herbst zu einigen Veranstaltungen ein. Für das ritterliche Feeling sorgen dabei Pferde und sogar Drachen.

Die Barockanlage von Schloss Hof bietet im Herbst ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Den Auftakt macht das Pferdefest am 1. und 2. September (11 bis 17 Uhr). Pferde, Ponys und Co. zeigen ihr artistisches Können. Ob Formations-, Dressur-, Spring- oder Trickreiten – für Unterhaltung ist gesorgt. Erstmalig findet das große Pferdefest mit erweitertem Show- und Rahmenprogramm ganztägig statt.

Kunst- und Handwerksfest im Schloss Hof

Am 15. und 16. September (10 bis 18 Uhr) lädt Schloss Hof zum Kunst- und Handwerksfest. Rund 40 Aussteller präsentieren ihr vielfältiges Produktsortiment – von Filz- und Glaskunst über Holz- und Drechselwaren bis hin zu Keramikkunst. In den Handwerksstuben können Gäste altes Handwerk hautnah erleben und sich in verschiedenen Workshops selbst künstlerisch und handwerklich ausprobieren.