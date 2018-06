Helsinki statt Wien als Trump-Putin-Gipfeltreffen?

Die finnische Hauptstadt sei gegenwärtig der wahrscheinlichste Ort dafür, sagte am Dienstag ein Insider, der namentlich nicht genannt werden wollte. Allerdings hänge es von dem Ausgang der Gespräche ab, die der Nationale Sicherheitsberater John Bolton gegenwärtig mit russischen Vertretern führe. Ursprünglich soll auch Wien als Gipfelort im Gespräch gewesen sein. Dies sei jetzt nicht mehr der Fall, hieß es zuletzt in US-Kreisen.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö erklärte unterdessen via Twitter auf Fragen zu einem möglichen Treffen, dass Finnland immer bereit sei, seine guten Dienste anzubieten, wenn es gefragt werde. Trump und Putin waren sich zuletzt im November während des Asien-Pazifik-Gipfels in Vietnam begegnet. Über ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter nach dem NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in Brüssel wird seit längerem spekuliert. Es wird erwartet, dass Trump teilnimmt und auf seiner Europa-Reise auch die britische Premierministerin Theresa May besucht.

Russland wird vorgeworfen, sich in den US-Wahlkampf eingemischt zu haben. Zudem wird untersucht, ob sich Trumps Team mit russischen Vertretern abgesprochen hat. Die Regierung in Moskau wie auch Trump weisen die Vorwürfe zurück.

Russland und die USA hatten sich zuletzt zurückhaltend zu Medienspekulationen über ein mögliches Gipfeltreffen der Präsidenten der beiden Länder in Wien gezeigt. “Die Botschaft kann nicht bestätigen ob, wann und wo ein möglicher Gipfel der Präsidenten Trump und Putin stattfinden könnte”, teilte die US-Botschaft in Wien der APA am Montag auf Anfrage mit. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte am Sonntag in Moskau, es gebe nichts mitzuteilen. “Wir werden sagen, wenn es so weit ist”, zitierte ihn die Agentur Interfax. Aus informierten Kreisen hieß es in der Vorwoche, dass für ein Treffen zwischen Trump und Putin neben Wien auch andere Städte infrage kämen. Genannt wurden etwa auch London und Brüssel.

