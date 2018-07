Heftige Unwetter in Wien sorgten für ausgefallene Ampeln und zahlreiche Feuerwehreinsätze

Ein Unwetter hat am frühen Dienstagnachmittag zu zahlreichen Einsätzen der Wiener Berufsfeuerwehr geführt. Der Schwerpunkt lag laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf im Südwesten des Stadtgebietes.

Arbeiter waren im Wienfluss wegen Unwetter eingeschlossen

Am spektakulärsten gestaltete sich ein Einsatz im Bereich Stadtpark im Becken des in diesem Bereich unterirdisch geführten Wienflusses. Wegen eines Unwetters schwoll das ansonsten gemächlich aus dem Westen der Stadt Richtung Donaukanal fließende Rinnsal bedrohlich an.

Die Arbeiter waren laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, im unterirdischen Teil unter dem Stadtpark beschäftigt und wurden überrascht. Ihre Maschinen – ersten Informationen handelte es sich um zwei Fahrzeuge und eine Arbeitsbühne – trieben ab, die Männer landeten im Wasser.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze in der Stadt

Die Feuerwehr sicherte sie zunächst über Rettungsringe an Leinen. Gleichzeitig wurde zu jedem ein Einsatztaucher abgeseilt, der zusätzlichen Schutz gab. Ein Arbeiter wurde mit einem Seil aus dem Wasser gezogen, die anderen mit Booten geborgen. Nach ersten Erkenntnissen ging es allen drei gut, auch wenn sie nass waren. Ihre Fahrzeuge sollten zu einem späteren Zeitpunkt geborgen werden. Schimpf zufolge war dies zunächst zu gefährlich.

Ampeln fielen aus: Polizei warnte auf Twitter

Ansonsten sprach Schimpf von eher kleinen Einsätzen. Etwas chaotischer war die Situation im Straßenverkehr: Die Wiener Polizei bat via Twitter um besondere Vorsicht, da einige Ampeln ausgefallen waren.

(APA/Red)