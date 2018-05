Hanke geht als Wien-Holding-Vorstand: Nachfolge wohl im August

Die Entscheidung, wer als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin nachfolgt, wird vermutlich im August erfolgen.

Bis dahin wird die Prokuristin Doris Rechberg-Missbichler Hankes Agenden als interimistische Geschäftsführerin der Wien-Holding übernehmen, hieß es. Hanke zeichnete in der Wien-Holding – in der die städtischen Beteiligungen verwaltet werden – für das Finanz- und Beteiligungscontrolling, das Rechnungswesen, den Bereich Corporate Communications, das Projektmanagement sowie für die Unternehmen in den Geschäftsfeldern Kultur und Logistik verantwortlich.

Doch damit nicht genug: Auch die Position der zweiten Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak wird ausgeschrieben. Denn ihr Vertrag läuft Anfang 2019 aus.

(APA/red)