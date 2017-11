Häupl: Erst am Parteitag soll Nachfolge entschieden werden

Michael Häupl zu seiner Nachfolge - © APA

Am Rande des Budgetgemeinderats hat Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Häupl betont, dass die Frage, wer ihm im Amt des Parteivorsitzenden nachfolgt, erst am Parteitag am 27. Jänner geklärt werden soll.