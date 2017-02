Hackerangriff auf Parlaments-Homepage

Die Mitarbeiter des Hauses konnten schnell in Zusammenarbeit mit den zuständigen Institutionen das Problem ermitteln und beheben, es dürfte nach ersten Erhebungen keine Daten verloren gegangen sein. Der Hintergrund für den Angriff wird derzeit ermittelt, aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich um eine sogenannte DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service) bei dem Webseiten oder Programme mit so vielen Anfragen überschüttet werden, bis die Dienste ausfallen.

