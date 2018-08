Gutes Weinjahr: "Sturm"-Saison beginnt zwei Wochen früher

Das Gesetz schreibt für die Herbstspezialität Sturm einen Verkaufszeitraum von 1. August bis 31. Dezember vor. Daher kommt das Gros an Sturm in den wenigen Wochen während und nach der Lese in den Handel. Ein weiterer Grund dafür, dass er nicht das ganze Jahr über verkauft wird, ist, dass der Sturm – also Traubensaft, der sich in Gärung befindet – nur eine kurze Lagerfähigkeit aufweist.

Sturm: Mahlzeit oder Prost?

Sturm wird aus einem Henkelglas getrunken, wobei laut aiz mit der linken Hand und “Mahlzeit” oder “Krixikraxi” angestoßen wird. Erst nachdem der junge Wein um Martini getauft wurde, wird zur rechten Hand und “Prost” gewechselt.

(APA/red)