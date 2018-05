Großeinsatz in Wien: Jugendlicher beim Schwimmen in der Alten Donau untergegangen

In der Alten Donau in Wien wird ein Jugendlicher gesucht. - © APA (Sujet)

Am Dienstagnachmittag ist offenbar ein junger Mann beim Schwimmen in der Alten Donau untergegangen. Seine Freunde verständigten die Einsatzkräfte. Es wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Der Einsatz dauert an – vorerst ohne Erfolg.