(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Juli 2018

Hier die Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Juli 2018 – geordnet nach Bezirken und Datum – im Überblick.

5. Margareten

Margaretenplatz – 5er City

Sammler und Schnäppchenjäger können am 6. Juli am Margaretenplatz von 8.00 – 18.00 Uhr beim Flohmarkt “Kunterbunt” nach Herzenslust stöbern und entdecken.

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

Jeden Freitag im Juli findet der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck von 9.00 bis 18.00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse) statt.

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

Jeden Mittwoch von 9.00 bis 18.00 Uhr findet in der Gatterburggasse in Wien-Döbling der Wochenmarkt statt. Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten warten auf die Marktbesucher.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es am 20. Juli nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem “20. im 20.”, bekommt ihr in den Mitgliedsbetrieben von 9.00 bis 18.00 Uhr “Süßes oder Saures” zu eurem Einkauf.

22. Donaustadt

Stadlau

Am Stadlauer Bauernmarkt findet man jeden Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte: 13. und 27.07.2018: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post; 6. und 20.07.2018: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

(Red)