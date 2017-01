Goldene Himbeere 2017: Die schlechtesten Filme des Jahres wurden nominiert

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich (61) ist für “Independence Day: Wiederkehr” gleich mehrfach in die Vorauswahl für die Spott-Trophäe “Goldene Himbeere” gekommen. Sein Sci-Fi-Blockbuster wurde am Montag in Los Angeles als schlechtester Film und schlechteste Fortsetzung des Jahres 2016 nominiert. Weitere Zuschläge erhielt Emmerich für seine Regie, das Drehbuch und Nebendarstellerin Sela Ward.

Goldene Himbeere 2017: Das sind die Nominierten