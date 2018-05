Mit dieser ungebrochenen Kraft arbeitet er nun an seiner letzten Flucht, die Schandl hofft – diesmal legal – hinzukriegen. Er will noch einmal nach Australien. Sein Sehnsuchtsland. Wo er vor langer Zeit gelebt hat und alles gut war. Ein kühnes Ansinnen. Denn außer der fetten Vorstrafe kann Schandl seiner großen Liebe Down Under wenig mitbringen. Das irritiert ihn nicht, denn Schandl hält und hielt sich selbst nie für einen Verbrecher und verfolgt daher ungerührt sein Ziel.

VIENNA.at verlost 3×2 Tickets

Für alle, die sich gern die Sondervorstellung ansehen wollen, können bei unserem Gewinnspiel mitmachen: Wir verlosen 3×2 Kinotickets für die Vorstellung am 13. Mai 2018 um 17:00 Uhr im Großen Saal im Votivkino.

>> Hier geht’s zum Gewinnspiel-Formular