Geöffnet bis zum Wiener Opernball: Neue Spiegelbar vor dem Schwarzen Kameel

Die neu eröffnete Spiegelbar gibt es bis zum Abend des Wiener Opernballs. - © Pixabay.com (Sujet)

Am Dienstagabend wurde vor dem Lokal Schwarzes Kameel in der Wiener Innenstadt eine von der Tiroler Künstlerin Eva Schlegel entworfene Spiegelbar eröffnet. Das traditionsreiche Lokal, das heuer seinen 400. Geburtstag feiert, wird am 8. Februar auch die Opernball-Gäste bewirten.