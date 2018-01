Gemeinsame Kollektion von Designerin Lena Hoschek und Bergschuh-Hersteller Dachstein

Liebe zum Detail und die Kombination aus Tradition und Moderne verbinde die beiden Marken, ließen die Kooperationspartner am Montag wissen. Dachstein hat bereits “Urban Outdoor”- und “Alpine Lifestyle”-Kollektionen auf den Markt gebracht. Die Zusammenarbeit mit der Modeschöpferin sei nunmehr “ein großer Schritt in Richtung Schuhfachhandel”, sagte Christoph Döttelmayer, Chefdesigner von Dachstein Outdoor & Lifestyle GmbH.

Hoschek designte fünf Modelle für Dachstein

Gemeinsam wurden fünf Modelle “im Geist vergangener Zeit, aber mit modernen Details und Funktionen” entwickelt. “Das Besondere ist auf jeden Fall, dass es sich um zeitlose Modelle handelt, die alten Bergschuhen nachempfunden wurden – ein Design, dass ich immer gesucht, aber nie gefunden habe”, schwärmte Hoschek. “Es handelt sich um ein neues Produkt, das Technik, Wasserdichte und Leichtigkeit miteinander vereint. Das heißt, man hat zwar den alten Vintage-Look, aber die neue Funktion.”

Hoschek entwarf robuste Schuhe

Herausgekommen sind die robusten Modelle Alma und Käthe GTX, jeweils in zwei Farbvarianten, sowie Greta GTX. Besondere Kennzeichen: verspielte Drucke, aufgestickte Blumen und andere detailreiche Verzierungen auf speckigem oder geöltem Leder, mit Loden am Schaft oder Fleece-Futter. Alle Modelle werden laut Firmenangaben vollständig in Europa gefertigt.

Den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernimmt Dachstein über das eigene Händlernetzwerk und den Onlineshop. Eine kleine Auswahl wird in den Lena-Hoschek-Flagship-Stores in Wien und Graz erhältlich sein.

APA/Red.