Game Of Thrones Staffel 7: Erster Trailer ist da

“Enemies to the east, enemies to the west, enemies to the south, enemies to the north”, so startet der erste offizielle Trailer zur 7. Staffel von “Game Of Thrones”, auf den Fans schon seit Monaten warten. Wie geht es in Westeros nach den letzten Ereignissen weiter? Nachdem endlich der Winter Einzug hält und sich die Machtverhältnisse weiter verschärfen, läuft alles auf einen großen Krieg hinaus. Starks, Targaryens und die Lannisters kämpfen um den Thron und Gerechtigkeit. Mit Specialeffects wird auch in der kommenden Staffel nicht gespart, wie man bei den imposanten Aufnahmen bereits erahnen kann.

Die 7. Staffel von “Game Of Thrones” startet nicht wie gewohnt im April, sondern erst am 17. Juli 2017. Außerdem wird es statt zehn Episoden nur sieben Folgen geben.