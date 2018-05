Eine Frau stürzte auf Gleise der Wiener U-Bahn. Sie konnte gerettet werden. - © Wiener Linien/Johannes Zinner (Sujet)

Am Donnerstag ist eine Frau in der Wiener U-Bahn Station Schottenring auf die Gleise gestürzt. Ein männliches Kontrollorgan der Parkraumüberwachung beobachtete den Vorfall, betätigte den “Notstopp” und rettete der Frau so vermutlich das Leben.