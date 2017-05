Franz Schnabl wird SPÖ-Spitzenkandidat für NÖ-Wahl

Darauf haben sich Präsidium und Vorstand der Landesgruppe verständigt. Am 24. Juni findet in St. Pölten ein Wahl-Parteitag statt. Der offiziellen Präsentation Schnabls wohnte auch SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern bei.

Der designierte Landesparteivorsitzende ist ehemaliger Polizeibeamter und derzeit noch Personalvorstand bei Magna International. Seinen Vertrag werde er auflösen, wenn er am Parteitag in knapp zwei Monaten gewählt sei, sagte der 58-Jährige zur APA. Aufgrund der “dritten Laufbahn” werde sich sein Lebensmittelpunkt nach Niederösterreich verlagern. Eine Wohnung in St. Pölten hat Schnabl nach eigenen Angaben in der zu Ende gehenden Woche angemietet.

