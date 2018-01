Fragen und Antworten: Das ändert sich in der neuen Wiener Mindestsicherung

Die neue Wiener Mindestsicherung 2018 bringt ab Februar 2018einige Neuerungen mit sich. - © APA/BARBARA GINDL

Ab morgen tritt die neue Wiener Mindestsicherung 2018 in Kraft. Diese beinhaltet eine Reihe an neuen Regelungen aber auch Rechte und Pflichten. Was sich für Mindestsicherungsbezieher ändert und was gleich bleibt, hat VIENNA.at für euch zusammengesucht.