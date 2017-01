FM4 Geburtstagsfest 2017: Große Party in der Ottakringer Brauerei

Im Jänner heißt es wieder “Paaarty!” in der Ottakringer Brauerei: Der heimische Radiosender FM4 feiert jährlich seinen Geburtstag mit einer großen Sause in Wien.

Für jede Menge Partystimmung auf mehreren Floors sorgen auch heuer wieder Live-Acts und DJ-Sets.

Das Line-Up am FM4-Geburtstagsfest 2017

Drinnen zusammenkuscheln statt draußen frieren ist die Devise am FM4 Geburtstagsfest. Internationale Acts treffen auf heimische Bands, HipHop auf Electronic und Singer/Songwriter auf Rock’n’Roll: Musikalisch wird’s zum Geburtstag wieder divers.

Freuen darf man sich u.a. auf Camo & Krooked, die nicht nur gerade ihr eigenes Label gegründet haben, sondern 2017 auch wieder eine neue Platte rausbringen werden – und natürlich auf viele weiteren Künstler.

Line-up:

Ankathie Koi

Camo & Krooked

DJ Mad (Beginner)

Fil Bo Riva

Gerard

Gudrun von Laxenburg

Kimyan Law

Kommando Elefant

Mighty Oaks

Schnipo Schranke

View

Yalta Club

>> Am 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei. Die Tickets kosten im Vorverkauf 29 Euro und an der Abendkassa – sofern noch vorhanden – 33 Euro. Erhältlich sind die Karten bei oeticket.com, im Brauwerk & Ottakringer Shop und bei wienXtra Jugendinfo (JahreskartenbesitzerInnen der Wiener Linien bekommen bei wienXtra Jugendinfo das Ticket um 27 Euro im VVK). Erstmals gibt es die Tickets für das FM4 Geburtstagsfest auch in jeder Hofer-Filiale in ganz Österreich.