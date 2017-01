Flüchtlingstransporter auf A1 in NÖ mit zahlreichen Verletzten verunfallt: Prozess

Zwölf Personen schwer verletzt - Prozess rund um Flüchtlingstransporter-Unfall - © APA (Sujet)

Ein 40-jähriger Mann muss sich am Montag in St. Pölten vor einem Schöffensenat wegen Schlepperei verantworten. Der pakistanische Staatsbürger soll u.a. in der Nacht auf den 21. August 2015 einen Transporter mit 36 Flüchtlingen gelenkt haben, der auf der Fahrt nach Deutschland auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten verunglückte.