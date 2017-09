Feier in der Innenstadt eskaliert: Zwei verletzte Securitys, drei verletzte Polizisten

Ein 66-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag nach dem Rauswurf bei einer Feier in der Wiener Innenstadt zwei Securitys und drei Polizisten verletzt. Der Mann wurde laut Polizei wegen seines Verhaltens vom Sicherheitsdienst aus dem Lokal in der Augustinerstraße begleitet. Im Freien begann er aggressiv herumzuschreien und schlug auf die Security-Mitarbeiter ein, die die Einsatzkräfte riefen.

66-Jähriger versuchte Polizisten zu beißen