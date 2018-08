Ex-Freundin mit Säure-Anschlag und Umbringen gedroht: Prozess vertagt

Ein 30-Jähriger hätte sich am Freitag vor Gericht verantworten müssen, da er seiner Ex-Freundin mit einem Säure-Anschlag gedroht haben soll. Da die Frau nicht als Zeugin erschien, musste die Verhandlung vertagt werden.

Weil er seiner Ex-Freundin angedroht haben soll, er werde ihr Säure ins Gesicht schütten, ist am Freitag ein 30-Jähriger vor einem Schöffensenat am Landesgericht gestanden. Er soll unter dem Einfluss einer paranoiden Schizophrenie gehandelt haben, weshalb die Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt hat. Die Verhandlung wurde vertagt.