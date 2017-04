Erstes Jolly Roger Festival in der Arena Wien: Amon Amarth als Headliner

Im Sommer regiert der harte Sound in Wien – noch dazu Open Air: Das erste Jolly Roger Festival versammelt die Metalfans der Bundeshauptstadt zum gemeinsamen Headbangen. Die Headliner stehen bereits fest:

Schwedens Metal-Wikinger Amon Amarth setzen ihren Raubzug durch ausverkaufte Hallen fort und geben sich bei Wiens neuem Metal-Open Air in der Arena live die Ehre.

Amon Amarth als Headliner am Jolly Roger Festival

Olavi Mikkonen von Amon Amarth sieht dem Sommer schon mit Vorfreude entgegen: “We just want to be more. Bigger shows, more production, everything bigger and better. I’m pretty sure it’s gonna be that way too. There’s a very good vibe in the band and I think it’s gonna be one hell of a year.”

In diesem Sinne: Raise your horns! Weitere Bands werden noch bekannt gegeben.

>> Tickets für das eintägige Jolly Roger Festival am 02. August in der Arena Wien gibt es nur jetzt um 45,- bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.