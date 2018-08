Erster Tag mit Tempo 140: Ein Lokalaugenschein auf der A1

Auf zwei Teststrecken der Westautobahn ist ab sofort Geschwindigkeit 140 erlaubt. Ein Lokalaugenschein zeigte, wie die Autofahrer das neue Tempolimit annehmen.

Das seit Mittwoch erlaubte Tempo 140 auf zwei dreispurig ausgebauten Abschnitten der Westautobahn (A1) in Niederösterreich und Oberösterreich ist bei Autofahrern und Polizei vorerst auf Zurückhaltung gestoßen. Bei einer Probefahrt der APA waren in Oberösterreich kaum Schnellfahrer zu beobachten. Die Polizei führte möglicherweise eine gut versteckte Tempokontrolle durch.

Schon bei der Anfahrt zur A1 auf der Mühlkreisautobahn (A7) in Linz und im Bereich Ansfelden im Bezirk Linz-Land, wo Tempo 80, bei einer Baustelle 60 und danach 100 gilt, hielten sich alle Lenker an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, was ungewöhnlich ist. Auf den insgesamt 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt in Oberösterreich dauerte die Fahrt bei einem exakt auf 140 km/h eingestellten Tempomaten etwas mehr als sieben Minuten in einer Richtung.