Erster Einkaufssamstag im Advent 2017: ARBÖ warnt vor langen Staus in Wien

Ab 9 Uhr müssen Autofahrer in Wien am Samstag mit langen Verkehrsverzögerungen rechnen. Der ARBÖ warnt vor Staus auf der Südautobahn (A2) zwischem dem Knoten Vösendorf und der Ausfahrt Mödling/SCS, auf der Altmannsdorfer Straße, auf der Triester Straße stadtauswärts, am Gürtel und rund um die Innere Mariahilfer Straße. Auch auf der Südosttangente müssen längere Wartezeiten eingeplant werden.

“Wir raten den Weihnachts-Einkäufern soweit wie möglich auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder auf die Shuttle-Busse der Shopping-Center auszuweichen. Wer mit dem Auto fährt, sollte möglichst nicht direkt vor Ladenschluss die Heimreise antreten. Auch wenn die Nerven bei Parkplatzsuchen noch so blank liegen, Behindertenparkplätze ohne Behindertenausweis sollten ebenso wie Ladezonen und Halte- und Parkverbote tabu sein. Eine Strafe oder gar die Abschleppung reißen ein empfindliches Loch in die Weihnachtskassa”, meint ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.

(Red.)