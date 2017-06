Erste prominente Stargäste des Life Balls sind in Wien gelandet

Der Flieger mit Dionne Warwick, Cheyenne Elliott, Pat Cleveland und Amanda Lepore an Bord kam überpünktlich um 9.30 Uhr aus New York an. Life Ball-Mastermind Keszler nahm sein glitzerndes Partyvolk wie immer persönlich in Empfang.

Stars verbrachten den Flug nach Wien untschiedlich

Grammy-Gewinnerin Dionne Warwick war eine der ersten, die – mit galanter Unterstützung von Keszler – bei strahlendem Sonnenschein dem Flugzeug entstieg. Die Soul-Diva und ihre Enkelin Cheyenne Elliott, die als Teil der Eröffnungszeremonie gemeinsam singen werden, haben ihren Flug unterschiedlich verbracht. Während die Großmutter schlief, zog es Cheyenne vor, Party zu machen: “Großmutter machte ein Nickerchen – wir haben gefeiert”, lachte sie gut gelaunt.

Auch Model Pat Cleveland, eines der ersten schwarzen Supermodels, feierte lieber während des Fluges. Als Zeichen der “Know Your Status”-Kampagne des Balls trug sie sogar auf den Fingern zahlreiche der bekannten weiß-roten Pflaster. Zuletzt sei Cleveland 2002 auf dem Life Ball gewesen, erzählte Keszler, “auf sie freue ich mich schon sehr”.

Posieren auf dem Roten Teppich am Flughafen Wien

Die deutsche Sängerin Ute Lemper zeigt sich ebenfalls glücklich, in Wien zu sein und freut sich schon auf den morgigen Abend. Sie habe sich während des Fluges ausruhen können: “Ich hab geschlafen. Eine Nacht durchmachen, das schaff ich nicht mehr.” Lemper wird als Teil der Eröffnungsshow zwei Lieder singen, darunter “Sag mir, wo die Blumen sind” aus den 1950er-Jahren: “Ein ewiges klassisches Lied über die Sinnlosigkeit des Krieges.”

Während Keszlers Vierbeiner Herr Brodmann auf dem roten Teppich begeistert mit dem weißen Hündchen eines Gastes anbandelte, warfen sich die Gäste in ihren knallig-glitzernden Verkleidungen, die von silberglänzendem Futurismus über Bienen-Outfits bis hin zu fast traditionellen Charleston-Kostümen reichten, in Pose. Auch die Models Yasmine Petty und Andreja Pejic, die vor einigen Jahren als Mann Frauenmode präsentiert hatte, stachen auf dem Red Carpet hervor. Nur einige wenige huschten angesichts des Trubels lieber gleich in den Bus, der auf dem Rollfeld wartete.

Gery Keszler: “Will den Life Ball heuer zum Star machen”

“Die letzten Tage sind natürlich anstrengend, das wird sich nie ändern, aber natürlich freu ich mich”, sagte Keszler. Bei der Organisation habe es bedeutende Änderungen gegeben. “Wir sehen unsere Verantwortung darin, Bewusstsein zu schaffen. Aids kann nach wie vor eine tödliche, bedrohliche Krankheit sein. Wir haben ein wunderschönes Programm. Der Life Ball wird morgen prunken, ohne zu prahlen, sagen wir mal so.” Seine Aufgabe sei es, den Life Ball heuer zum Star zu machen, und vor allem seine Inhalte.

Supermodel Naomi Campbell war vorerst nicht unter den Gästen. Sie hatte kurzfristig zu arbeiten und wird erst am Samstag in Wien ankommen, kündigte Keszler an. Obwohl in diesem Jahr der Fokus des Life Ball auf der Kampagne “Know your Status” und weniger auf den anwesenden Stars und Sternchen liegen soll, werden zahlreiche Prominente erwartet. Unter dem Motto “Recognize the Danger” hatte Keszler als Rahmen der Charity-Veranstaltung am Samstag eine opulente “Zeitreise” nach Vorbild des Musicals “Cabaret” angekündigt. Durch die Show führen ORF-Moderatorin Verena Scheitz und Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst.

