Erste Liga LIVE: SC Austria Lustenau gegen FAC Wien im Ticker

Letzten Freitag musste die Truppe von Coach Gernot Plassnegger eine bittere 0:4-Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten Hartberg einstecken. „Jetzt müssen wir einfach wieder das Positive aus den Partien davor auf den Rasen bringen“, weiß Plassnegger. Dass nun just das Tabellenschlusslicht aus Wien wartet, kommt da gelegen, könnte man zumindest meinen. Plassnegger warnt allerdings davor den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „In dieser Liga darf man keinen unterschätzen, auch wenn dieser am Tabellenende steht.“

Der FAC kommt zudem mit einem kleinen Erfolgserlebnis angereist. Denn im Nachtragsspiel am Dienstag trotzte man Wattens ein 0:0-Remis ab und feierte so den ersten Punktgewinn unter Neo-Trainer Mario Handl. Dennoch liegt man nach wie vor drei Zähler hinter dem fix rettendenden neunten Rang zurück und so sollte für die Wiener langsam aber doch wieder einmal ein Sieg her, wenn man den Relegationsplatz noch abgeben will.