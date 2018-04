Erste Liga LIVE: FC Wacker Innsbruck gegen FC Blau Weiß Linz im Ticker

Die Tiroler führen in der Tabelle und stehen mit Trainer Karl Daxbacher vor einem erneuten Aufstieg in die Bundesliga. Dafür muss aber noch so mancher Sieg her. Solch einen könnte man gegen den Abstiegskandidaten aus Linz holen. Der Vorsprung auf Hartberg beträgt bereits neun Zähler. Für die Innsbrucker ist das heute fast schon ein Pflichtsieg.

Der FC Blau Weiß Linz hingegen kämpft gegen den Abstieg. Die Oberösterreicher matchen sich derzeit mit dem Floridsdorfer AC um den letzten Tabellenrang. Drei Zähler hat man Vorsprung auf das Wiener Team. Nach oben hin fehlen vier Punkte gegen Kapfenberg. Bei den Linzern wird es eng, hat man doch zuletzt gegen Wattens knapp mit 0:1 verloren. Eine weitere Pleite würde die Oberösterreicher weiter in den Abstiegsstrudel reißen.