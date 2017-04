Erste Acts für das Donauinselfest 2017 stehen fest

Vom 23. bis 25. Juni 2017 dürfen sich die Wiener wieder auf das Donauinselfest freuen. Auch heuer bleibt Europas größtes Open Air-Fesival bei freiem Eintritt gratis für die Besucher. Am Dienstag wurden bei einer Pressekonferenz erste Informationen zu den Musik-Acts 2017 bekannt gegeben.

SPÖ-Wien-Geschäftsführerin Sybille Straubinger präsentierte das diesjährige Motto “Meine Stadt. Mein Fest.” “Es soll die tiefe Verwurzelung der Wiener mit ihrer Heimatstadt und die enge Verbundenheit des Donauinselfestes mit den Wienern zum Ausdruck bringen. Wir haben uns bewusst für ein Motto entschieden, das das Donauinselfest als Fest der Wienerinnen und Wiener hervorhebt. Das Donauinselfest spiegelt die Vielfalt wieder, die auch Wien ausmacht. Es ist das größte Open-Air Festival Europas mit freiem Eintritt”, meinte Straubinger.

Diese Acts kommen zum Donauinselfest 2017

Zur 34. Auflage wartet das Donauinselfest schon im Vorfeld mit den ersten veröffentlichten Acts mit großen Namen aus der internationalen und heimischen Musikszene auf. 2017 liegt der Fokus verstärkt auf österreichischen Nachwuchstalenten und altbekannten Stars der österreichischen Pop-Kultur.

Bands auf der Radio FM4/Planet-tt-Bühne

Den HipHop-Freitag auf der “Radio FM4/Planet.tt Bühne” läutet die zehn-köpfige Brassband Moop Mama aus München ein, die den Inselbesuchern mit ihrem “Urban Brass Sound” ordentlich einheizen wird. Am Samstag tritt die schwedische Rock- und Popband Mando Diao, die hierzulande besonders durch ihren Hit “Dance with Somebody” bekannt ist, als internationaler Headliner auf. Für Österreich wird der heimische Liedermacher und Literat Der Nino aus Wien als nationaler Headliner die Fahnen hoch halten.

Acts auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne

Das legendäre Falco-Donauinselfest-Konzert von 1993 kehrt auf die größte Open-Air-Bühne Europas zurück. Nationale und internationale Künstler gestalten gemeinsam mit der Original-Falco-Band eine Hommage an den bedeutendsten Popstar des Landes – und zwar bei der TV-Aufzeichnung des “ORF Falco Tribute Konzerts” am 24. Juni 2017 auf der “Wien Energie/Radio Wien Festbühne” am Wiener Donauinselfest 2017. Erste Zusagen gibt es bereits von Fettes Brot, Julian le Play und Georgij Makazaria. Gezeigt wird dieses einzigartige Konzert-Event am 2. Februar 2018 in ORF eins anlässlich des 20. Todestages von Falco.

Der ausgezeichnete österreichische Chansonnier Norbert Schneider und bekennende Georg Danzer-Fan wird genau zehn Jahre nach dem plötzlichen Tod der Austropop-Legende seinem Idol mit einer Hommage huldigen.

Acts auf der spark7/KRONEHIT Bühne

Auf der “ÖBB/VIVA Austria Insel” mit der “spark7/KRONEHIT Electronic Music Bühne” darf der schwedische DJ und Musikproduzent Mike Perry, der im Sommer 2016 mit seinem Hit “The Ocean” seinen weltweiten Durchbruch feierte, als internationaler Headliner ordentlich Gas geben. Niemand geringerer als Rene Rodrigezz, der für seine Auftritte in großen österreichischen Clubs, beim Holi Festival oder X-Jam bekannt ist, wird als nationaler Headliner die Bühne rocken.

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Bühne

Die “Wiener Städtische Versicherung/Wiener Bezirksblatt Schlager & Swing Insel” mit der “Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Swing Bühne”, die sich 2017 erstmals den Genres Schlager und Swing widmet. Schlagerstar Marc Pircher ist heuer nicht nur für den Amadeus Award nominiert, sondern feiert auch sein 25-jähriges Bühnenjubiläum am Donauinselfest. Kitzbüheler Urgestein, Skilegende und Volksmusikstar Hansi Hinterseer beehrt 2017 erstmals das DIF.

Der Freitag steht ganz im Zeichen des Swings. Die österreichische Allround-Künstlerin, Austropop-Legende, Jazz-Größe und Schauspielerin Marianne Mendt nimmt uns anlässlich des 100. Geburtstags der Jazz-Ikone Ella Fitzgerald mit auf einen Streifzug durch das Leben der Grande Dame des Jazz. Ur-Wiener und Alkbottle-Frontmann Roman Gregory interpretiert als “Wien Martin” die größten Hits des amerikanischen Entertainers Dean Martin auf seine eigene ur-wienerische Art neu.

Neue Highlights am DIF 2017

Einen besonderen Schwerpunkt setzt das Donauinselfest im 34. Jahr seines Bestehens auf die Weiterentwicklung des Gastronomieangebots. Vor allem Bierliebhaber werden auf ihre Kosten kommen: Neben dem beliebten “Inselbier”, das gemeinsam mit dem Brauwerk kreiert wird, können sie sich heuer erstmalig über zwei Biergärten freuen. Hinter der großen Festbühne lädt der Ottakringer Inselgarten zu kulinarischen Schmankerln und gemütlichen Genussmomenten. Bei der Brigittenauer Brücke inszeniert die Brau Union Österreich AG mit Zipfer die “blau-weiße Version” des Donauinselfest Inselgartens, in denen je rund 250 Personen Platz finden.

Eurowings lässt die Besucher abheben: Mit dem “Eurowings Stage Flying”, einem überdimensionalen Flying-Fox fliegen Mutige 160 Meter am Seil über die Partycrowd vor, bevor sie neben dem Backstage Bereich der spark7/ KRONEHIT Electronic Music-Bühne landen. Das kostenlose Flugerlebnis kann sowohl online ab Mai über einen Web-Check-in als auch direkt vor Ort gebucht werden. Die Abflüge finden jeden Tag zwischen 14.00 Uhr und Mitternacht statt.

Auf der 70 Meter langen “Schöller Waterslide” können sich jungen Inselbesucher und erfrischungssuchende MusikliebhaberInnen im kühlen Nass richtig austoben. Rasantes und gefahrloses Sommer-Feeling pur verspricht die 2,5 Meter breite Rutschbahn, die unmittelbar von der “Schöller Familieninsel” in Richtung Neue Donau führt. Das kostenlose Rutschvergnügen findet am Freitag zwischen 14.00 und 20.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag zwischen 12.00 und 20.00 Uhr statt.

Der aufblasbare Hindernisparcours “DMAX Austria The Beast” lädt Actionsuchende und Mutige dazu ein, das herausfordernde Biest auf der “DMAX Austria Action & Fun Insel” zu bezwingen. Mit dem Slogan “Die Welt ist dein Spielplatz” spricht der einzigartige Parcours aus verschiedenen aufblasbaren Modulen und Hindernissen das innere Kind an.

Das Wiener Donauinselfest 2017 findet von 23. bis 25. Juni statt – mehr News hier.