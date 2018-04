Elektrofahrräder legen an Beliebtheit zu

Elektroräder sind voll im Trend. / Symbolfoto - © APA/ROLAND SCHLAGER

Der Umsatz an Fahrrädern hat im Vergleich zu 2016 stark zugenommen. Im Vorjahr wurden 414.000 an den Fach- und Sporthandel abgesetzt, was ein Plus von 17.000 Stück ergibt. Auch der Rekordwert von 2010 wurde somit übertroffen. Im Trend liegen allerdings Elektrofahrräder, von denen 120.000 Stück in den Handel gebracht wurden.