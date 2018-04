EL-Viertelfinale: RB Salzburg hat vor Lazio Rom “keine Angst”

Auch die weiteren Worte des Innenverteidigers dürfen durchaus als aktueller Spiegel der “Bullen”-Seele gelten: “Die sind sicher eine gute Mannschaft, aber das sind wir auch. Wir haben keine Angst, ganz im Gegenteil: Wir fahren mit breiter Brust nach Rom”, erklärte der 21-Jährige, mit 26 Europacuppartien schon ein “Routinier”.

Europa League-Viertelfinale für die “Bullen”

Die Vorzeichen für die Reise in die “Ewige Stadt” sind jedenfalls gut. Erfolgscoach Marco Rose, der seine Serie von 35 Partien ohne Niederlage ausbauen könnte, kann fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Stürmer Hwang Hee-chan muss mit einer Gelbsperre passen. Der Südkoreaner konnte aber auch als Daumendrücker nicht mitfliegen, weil er erkrankte – so wie Reinhold Yabo. Mittelfeldmotor Valon Berisha, am Wochenende gegen den WAC mit blessiertem Oberschenkel eine Hälfte lang geschont, dürfte fit sein.

Lazio Rom als Favorit gegen Red Bull Salzburg