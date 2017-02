Eis-Neuheiten: Eskimo präsentierte für 2017 neue Produkte

Die Neuheiten der Eissaison 2017 sorgen auch dieses Jahr mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen, neuen Produktformaten und besonderen Rezepturen für eisiges Schleckvergnügen bei Groß und Klein. Die Anfänge von Eskimo lassen sich in die Michhalen des Wiener Praters bis ins Jahr 1927 zurückverfolgen. Zum 90. Geburtstag sollen auch im Jahr 2017 Neuheiten für eine abwechslungsreiche Eissaison sorgen.

Die ESKIMO Eis-Highlights 2017:

Magnum Double Himbeer und Kokusnuss

Ab 2017 gibt es erfolgreiche Magnum Double Sortiment mit zwei neuen Geschmacksvarianten: Bei Magnum Double Himbeere trifft feines Eis mit Himbeeren auf fruchtige Himbeersauce.

Magnum Double Kokosnuss vereint cremiges Kokosnusseis umhüllt von einer kakaohaltigen Glasur mit intensiver Schokoladensauce und knackiger Magnum-Milchschokolade.

Magnum Bomboniera

Sich selbst etwas Besonderes gönnen oder zum Teilen mit seinen Liebsten – 12 köstliche Eispralinen – in gewohnt hoher Magnum Qualität – in den beliebten Magnum Sorten Classic, Almond und White.

Solero Smoothie

Ein erfrischend fruchtiger Snack für unterwegs, der auch noch kalorienarm ist? Solero macht´s heuer möglich mit einem neuen Frucht-am-Stiel Konzept: Solero Smoothie Strawberry in der Geschmacksvariante Erdbeere mit 49kcal und Solero Smoothie Pineapple, mit exotischer Ananas. Mit besonders hohem Fruchtanteil, großen Fruchtstückchen und unwiderstehlich sanfter Smoothie-

Textur sind die Solero Smoothies die ideale Erfrischung.

Cremissimo à la Jolly

Jolly gibt es jetzt auch zum Löffeln! Inspiriert vom unvergleichlichen Geschmack des beliebten Eskimo- Stieleis-Klassikers Jolly, vereinen sich hier erstmals cremiges Eis und Sorbet in einer Cremissimo Packung. Fruchtiges Himbeereis trifft auf exotisches Ananassorbet und cremiges Schokoladeneis in gewohnt hoher Cremissimo-Qualität.

Minions Bello! Push-Up

Passend zum Start des neuen Kinofilms und speziell für die kleinen Eis-Liebhaber bringt Eskimo den Minions Bello! Push-Up in die Eistruhe. Bello! heißt „Hallo“ in der Sprache der Minions, das Eis schmeckt nach Banane und Vanille.

Calippo Combo Erdbeer-Vanille und Calippo Shots Chupa Chups Cola Lemon

Erstmals gibt es beim Calippo Combo Erdbeer-Vanille zwei Geschmacksrichtungen in einem Calippo: Erfrischendes Erdbeerfruchteis und cremiges Vanilleeis sorgen mit unterschiedlichen Texturen für doppelt-cooles Eisvergnügen. Unwiderstehlichen Eisspaß in Form von vielen erfrischend-coolen“ Eiskügelchen – das bieten die Calippo Shots Chupa Chups. In der diesjährigen Eissaison werden sie in der beliebten Geschmacksichtung Cola Lemon angeboten.