Ein Kilo Kokain geschmuggelt: Wiener Polizei nimmt Drogenkuriere fest

Die Polizei Wien konnten kürzlich zwei national bzw. international tätige Drogenkuriere festnehmen. Es wurde insgesamt fast 1 Kilo Kokain mit einem Verkaufswert von ca. 1 Million Euro sichergestellt.

Gegen 18:00 Uhr kam die Information, dass ein als Drogenkurier bekannter 31-jähriger Mann, der als Großverteiler für den Raum Salzburg/Pongau fungiert, in Wien eine Lieferung entgegen nehmen soll. Bei den darauffolgenden Observationen einschlägiger Lokalitäten am Wiener Neubaugürtel konnte das Auto des Mannes und schließlich auch er selbst entdeckt werden.

Spur führte zu Wiener Matzleinsdorfer Platz

Sofortige weitere Ermittlungen ergaben, dass dieses Kokain von einem international tätigen, zweiten Drogenkurier kurz zuvor in einem Hotel am Matzleinsdorfer Platz übernommen worden war. Der tatverdächtige 33-Jährige wurde dort festgenommen, in seinem Gepäck befanden sich noch ca. 770 Gramm Kokain. Der in Spanien lebende Kurier war aus Madrid nach Wien gekommen.