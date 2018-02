Ehemalige Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe gegen Ex-Burgtheater-Chef Hartmann

Der ehemalige Burgtheater-Direktor spricht von einem "gezielten Angriff" auf die Premiere des David-Bowie-Musicals. - © APA

Regisseur Matthias Hartmann hat sich gegen öffentliche Angriffe seiner ehemaligen Mitarbeiter am Burgtheater in Wien gewehrt. Hartmann sprach am Samstag von einem “gezielten Angriff” auf die Premiere des überregional beachteten David-Bowie-Musicals “Lazarus”.