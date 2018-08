Doppler/Horst schaffen Einzug ins Major-Viertelfinale

Das Topduo Doppler/Horst steht nach einem Zweisatzerfolg gegen die lettischen EM-Zweiten Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins im Viertelfinale.

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst stehen beim Major-Heimturnier in Wien im Viertelfinale. In diesem treffen sie am Samstagabend (18.30 Uhr) auf die norwegischen Shootingstars Anders Mol/Christian Sörum.