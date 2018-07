Doppler & Horst beim Major in Wien: Diesmal soll es der Sieg werden

Die Wiener Donauinsel verwandelt sich Anfang August wieder zum Beach-Volleyball-Mekka. Grund sind auch die Lokalhelden Clemens Doppler und Alex Horst.

Alex Horst schürt die Hoffnung

Nun hoffen Doppler/Horst, dass ihnen das einzigartige Flair der Donauinsel hilft, an die Topform von 2017 anzuknüfen. Alex Horst jedenfalls schürt die Hoffnung: “Voriges Jahr waren wir vor der WM in Baden Zweite, haben dann Silber geholt. Heuer haben wir in Baden gewonnen…” Im Sportjargon nennt man so etwas eine Kampfansage.