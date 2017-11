Die Wiener Christkindlmärkte 2017 im Test: Preise, Angebot und Highlights

Christkindlmärkte und Weihnachtsmärkte haben in Österreich eine lange Tradition und lassen sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Vor allem in Wien gibt es quer durch die Stadt auch heuer wieder seit Mitte November zahlreiche Markstände mit Christbaumschmuck und Geschenkideen, leckerem Punsch sowie kleinen Snacks.

Der günstigste Glühwein – und die Heißgetränk-Trends 2017

Das Team von Urlaubshamster.at hat die bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte besucht und insgesamt 12 von ihnen getestet. Fazit: Beim Weihnachtsmarkt am Wilhelminenberg gibt es den günstigsten Glühwein sowie den günstigsten Punsch und sonst so beliebte Sommer-Drinks, wie Mojito oder Caipirina, sind neben Uhudler-Glühwein und Chili-Punsch definitiv der Trend 2017.

Durchschnittspreis für Glühwein: 3,70 Euro

Der Urlaubshamster.at-Preisvergleich zeigt deutlich: Den billigsten Glühwein bekommt man für 3,40 Euro am Wilhelminenberg, die meisten anderen pendeln sich bei etwa 3,50 Euro bis maximal 4 Euro ein. Am Rathausplatz, Schönbrunn und am Hof in der Wiener Innenstadt fängt der billigste Glühwein erst bei 4 Euro an. Bei manchen Ständen muss man sogar bis zu 4,50 Euro berappen.

Punsch-Trend 2017: Chili, Mojito, Caipirinha, Thai und Uhudler

Während man am Wilhelminenberg nicht nur den günstigsten Glühwein, sondern mit einem Preis von 3,40 Euro auch den günstigsten Punsch genießt, zahlt man an mehreren Märkten bis zu 4,90 Euro pro Häferl, dies jedoch für ausgefallene Kreationen inkl. Turbozuschuss. Im Trend 2017 liegen dabei vor allem hausgemachter Punsch und Bio-Punsch, neben ausgefallenen Kreationen wie Chili-Punsch, Mojito-Punsch, Caipirina-Punsch oder Thai-Punsch voll im Trend.

Häferl-Einsatz auf Wiener Weihnachtsmärkten erhöht

Während die Preise bei Glühwein und Punsch kaum gestiegen sind, muss man bei fast jedem Markt mehr Einsatz für das Häferl zahlen. Beim Stephansplatz, im Alten AKH und am Rathausplatz sind es mittlerweile schon 4 Euro pro Tasse. Am Wilhelminenberg und am Spittelberg zahlt man mit 2 Euro am wenigsten.

Christkindlmarkt-Köstlichkeiten von Baumkuchen bis Käsespätzle

Neben den Pflicht-Angeboten wie etwa Ofenkartoffeln zeigen sich 2017 ein paar neue Food-Trends auf den Wiener Weihnachtsmärkten. Neben Baumkuchen, welcher mittlerweile bei fast jedem Markt zu finden ist, liegen die Schwerpunkte jedoch vor allem bei österreichischen Spezialitäten, wie etwa Kaiserschmarrn und Käsespätzle. Am Spittelberg etwa sind jedoch auch etwas ausgefallenere Gerichte, wie Churro, ein Gebäck aus Spanien, sowie frittierte Pizza zu finden.

Wiener Christkindlmärkte im Test: Highlight

Ein echtes Highlight 2017 bilden aber vor allem auch die Weihnachtsmärkte über den Dächern der Stadt. Neben einem guten Punsch genießt man im sensationell schönen Dachboden im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier, auf der Dachterrasse des Ritz Carlton oder an der Rootop-Bar des Hotel Lamée einen einzigarten Ausblick über Wien.

Hier geht es zum exklusiven Urlaubshamster-Preisvergleich von Punsch, Glühwein und Co.

>>Auf der VIENNA.at Weihnachtsmärkte-Map finden sich alle Informationen zu den einzelnen Christkindlmärkten der Stadt inklusive Öffnungszeiten.