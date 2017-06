Die besten “All You Can Eat”-Restaurants in ganz Wien

Ob Asiatisch, Vegetarisch, Österreichisch oder ganz exotisch – In Wien gibt es zahlreiche “All you can eat”-Lokale. Dabei wird aber nicht nur zwischen den Ursprungsländern der Speisen unterschieden. Der Genuss ohne Ende wird in Form eines Buffets, als Running Sushi oder auch À la Carte angeboten. Wir haben eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zu den Restaurants in Wien für euch zusammen gestellt.

Vietnamesisch

Besonders beliebt sind im Sommer die Sommerrollen als kalte, aber dennoch sättigende Mahlzeit. Aber auch in der restlichen Jahreszeit überzeugt die vietnamesische Küche mit außergewöhnlichen Gewürzen wie Zimt und Anis.

Chap In

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Buffet Mittag: 11,90 Euro (für Kinder 5,50 Euro)

Buffet Abend: 16,90 Euro (für Kinder 8,90 Euro)

Apollogasse 20, 1070 Wien

Österreichisch

Österreichisches “All you can eat” ist nicht sonderlich häufig zu finden. Vielleicht liegt der Grund in der nicht so einfachen Mini-Portionierung der deftigen Speisen. In Wien findet man aber immerhin ein ausgiebiges Suppen-Buffet.

Leopoldauer Alm

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 9 bis 24 Uhr

Küche 11 bis 22 Uhr

Mittagsmenü mit All You Can Eat Suppen-Buffet Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr zwischen 5,90 und 7,90 Euro

Wagramer Straße 205, 1210 Wien

Balkan-Restaurants

Auch in Balkan-Restaurants werden häufig sehr deftige Speisen bereitet. Zusätzlich sind diese gut gewürzt mit Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und Paprika.

La Koliba

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr

Buffetpreise zwischen 4,90 und 11,90 Euro

Laxenburger Straße 6, 1100 Wien

Pakistani

Die pakistanische Küche ist der indischen Küche sehr ähnlich. Besonders geachtet wird hier auf das langsame Rösten der verschiedenen Gewürze, wodurch intensive Aromen freigesetzt werden.

Der Wiener Deewan

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 11.30 – 22.30 Uhr

All you can eat Buffet 11.30 – 22.30: Pay as you wish

Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien

Nepalesisch

Ein Großteil der nepalesischen Küche besteht aus leicht abgewandelten Gerichten anderer asiatischer Länder. Hier findet man als Beilage häufig kleine Mengen extrem scharfen Chutneys, südasiatische Pickles und Zitronenscheiben oder Limetten. In den Wiener Restaurants sind die tibetanischen Teigtaschen “Momo” mit nepalesischen Gewürzen besonders beliebt.

Yak & Yeti

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11.30 bis 14.30 und 18 bis 22.30 Uhr

Samstag: 11.30 bis 16 und 18 bis 22.30 Uhr

Jeden Dienstagabend: All you can eat “Dal Bhaat” – nepalesisches Nationalgericht um 13 Euro

Hofmühlgasse 21, 1060 Wien

Barbecue

Im Sommer kann es gar nicht genug Grillereien geben. Bei privaten Barbecues gibt es allerdings beinahe immer ein Mengenproblem – entweder es wurde zu wenig vorbereitet oder es bleiben Unmengen über. In Wien gibt es ein “All you can eat”-BBQ, bei dem man sich darum mit Sicherheit keine Gedanken machen muss.

City Garden

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr

bis September

32 Euro pro Person

Ungargasse 60, 1030 Wien

Sri-lankisch

Die sri-lankische Küche zeichnet sich durch die Vielfalt an Reis- und Curry-Gerichten aus – meist mit einer gehörigen Portion Schärfe versehen. Hierzulande ist Sri Lankas Küche meist nur für Sambal Oelek bekannt (wenn überhaupt), obwohl es doch noch weitaus mehr zu entdecken gibt.

curry insel

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag 17 – 24 Uhr

Samstag und Sonntag 11 – 24 Uhr

Sonntagsbrunch 11 – 15 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat von 12.30 – 15.30 Uhr „Running Curry“ um 16,50 Euro

Lenaugasse 4, 1080 wien

Französisch

Die französische Nationalküche soll die Landesküche Europas stark geprägt haben. Sie ist berühmt für ihre Qualität und ihre Vielseitigkeit.

Café der Provinz

Öffnungszeiten:

Täglich 8 bis 23 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 15 Uhr Buffet um 13,80 Euro

Maria-Treu-Gasse 3, 1080 Wien

International

Wer sich ungern auf eine bestimmte Küche festlegt und sich generell als “Allesprobierer” sieht, ist mit internationalen Speisen, also Gerichten aus aller Welt, gut beraten.

M Lounge

Öffnungszeiten:

Dienstag bis samstag 16 bis 24 Uhr

Küche von 16 bis 23 Uhr

Dinner Brunch mit Tapasbuffet und Prosecco oder Cocktail

Jeden Mittwochabend von 18 bis 22 Uhr um 39,40 Euro

Hermanngasse 31, 1070 Wien

Vegetarisch

Wer auf den Genuss von Fleisch verzichtet, muss schon lange nicht mehr guten Speisen entsagen. Auch in Wien ist vegetarische Vielfalt zu finden und das auch in “All you can eat”-Restaurants.

Vegetasia

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Mittagsbuffet

Mittwoch bis Freitag um 9,50 Euro

Samstag, Sonntag und Feiertag um 12, 50 Euro

Abendbuffet

Mittwoch bis Freitag 12,50 Euro

Samstag, Sonntag und Feiertag 14,50 Euro

Rabatte für Kinder.

Ungargasse 57, 1030 Wien

Vegan

Veganismus und Völlerei verstehen sich nicht? Völliger Blödsinn – in Wien gibt es bereits seit längerem ein veganes Restaurant mit “All you can eat”-Prinzip.

Dancing Shiva Superfoods

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag 11 bis 21 Uhr (Küche bis 20 Uhr)

Samstag 10 bis 21 Uhr (Küche bis 20 Uhr)

Raw Brunch Buffet

Samstag von 10 bis 15 Uhr um 24 Euro

Neubaugasse 58, 1070 Wien

Typisch Asiatisch

Die typisch asiatische Küche ist schon vor langer Zeit in Österreich angekommen. Wer japanische und chinesische Gerichte liebt, hat eine breite Auswahl an wirklich guten Lokalen in der Hauptstadt. Vor allem Running-Sushi ist bei den asiatischen “All you can eat”-Restaurants in Wien beliebt.

Wok & More

Öffnungszeiten:

Täglich von 10.30 – 23.30 Uhr

Buffet-Öffnungszeiten:

Lunch Menu täglich von 11.30 – 16.30 Uhr

Dinner Menu von 17 – 22.30 Uhr

Karlsplatz 1, 1010 Wien

Kaisaki

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 11 bis 16 Uhr und 17.30 bis 24 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage von 11 bis 24 Uhr

Running Sushi ab 8,80 Euro

Asia Grill ab 13,80 Euro

Laudongasse 24, 1080 Wien

Kai’s Asian Food

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11.30 bis 22.30 Uhr

Mittagsbuffet bis 16 Uhr: 6,90 Euro

Abendbuffet ab 17.30 Uhr: 8,50 Euro

Buffet Samstag und Sonntag ganztags: 8,50 Euro

Burggasse 123, 1070 Wien

Ebi 7 & Ebi 21



Öffnungszeiten:

11.30 bis 22 Uhr

Montag – Freitag Mittags (11:30 – 17:00): 12,95 Euro

Montag – Freitag Abends (17:00 – 22:00): 18,95 Euro

Samstag, Sonntag und Feiertag ganztägig: 18,95 Euro

Kinder (5-8 Jahre): 4,95 Euro

Kinder (9-11 Jahre): 6,95 Euro

Unter 5 Jahre: Gratis

Leopoldauer Straße 45-47, 1210 Wien

Mariahilfer Straße 112, 1070 Wien

Bamboo

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11.30 bis 23.30 Uhr

Grillbuffet Mittag 11.30 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag 9.50 Euro; Samstag, Sonntag und Feiertage 11,20 Euro

Grillbuffet Abend 17.30 bis 22.30 Uhr 13,90 Euro

Mittagsbuffet ohne Grill 11.30 bis 15 Uhr 7,60 Euro

Abend-Buffet ohne Grill 10,50 Euro

Grillbuffet Happy Hour 15 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag 8,90 Euro; Samstag, Sonntag und Feiertage 9,90 Euro

Margaretenstraße 51, 1050 Wien

Stammhaus

Öffnungszeiten:

Täglich 11 bis 23 Uhr

Teppanyaki Buffet

Täglich 11 bis 22 Uhr

Montag bis Samstag 11 bis 17 Uhr um 11,90 Euro

Montag bis Sonntag und Feiertag 17 bis 22 Uhr um 16,50 Euro

Rabatte für Kinder

Breitenfurterstraße 472, 1230 Wien

Koi

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 11.30 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr

“All you can eat – but à la Carte!” Montag bis Freitag Mittag um 9,90 Euro, Abend sowie Samstag, Sonntag, Feiertag ganztags 15,90 Euro

Schwarzenbergstraße 8/16, 1010 Wien

Wok House

Öffnungszeiten:

Täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr

Mittagsbuffet Montag bis Freitag 11.30 bis 17 Uhr 10,50 Euro

Abendbuffet Montag bis Freitag 17 bis 22.30 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag ganztägig 16,50 Euro

Rabatte für Kinder unter 130cm Körpergröße

Erzherzog Karl Straße 16, 1220 Wien

Liu’s Wok

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag und Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Mittagsbuffet 11.30 bis 14.45 Uhr

Montag bis Freitag 8,20 Euro

Sonntag und Feiertag 10,90 Euro

Rabatte für Kinder.

Schopenhauerstrasse 40, 1180 Wien

Lucky Wok

Öffnungszeiten:

Täglich 11.30 bis 23 Uhr

Teppanyaki-Buffet

Montag bis Freitag Mittag 10,50 Euro

Samstag, Sonntag und Feiertag und Abend 16,50 Euro

Rabatte für Kinder.

Wagramer Strasse 189b, 1210 Wien

Li-Li Restaurant

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 22.30 Uhr

Sonntag und Feiertag 11.30 bis 22.30 Uhr

Mittagsbuffet 11.30 bis 14.30 Uhr

Dienstag bis Samstag um 7,90 Euro

Sonntag und Feiertag um 9,50 Euro

Abendbuffet 17.30 bis 22.30 Uhr

Dienstag bis Sonntag um 10,90 Euro

Rabatt für Kinder unter 10 Jahren.

Fuchsthallergasse 14, 1090 Wien

Yin Pin Bu Yi

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 11 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

All you can eat um 22 Euro

Westbahnstraße 14, 1070 Wien

Ginza Running Sushi

Öffnungszeiten:

Täglich 11 bis 23 Uhr

All you can eat Buffet

Montag bis Sonntag 11 bis 22.30 Uhr um 7,50 Euro

Running Sushi Mittag 11 bis 17 Uhr

Montag bis Freitag um 10,90 Euro

Samstag, Sonntag und Feiertage um 12,50 Euro

Running Sushi Abend 17 bis 23 Uhr um 14,80 Euro

Praterstern Top 02, 1020 Wien

