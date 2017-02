Detoxen Delight: Detox und Bewegung mit dem “Elle Sports Cleanse”

Detoxen ist derzeit in aller Munde – kein Wunder: Gerade im hektischen Arbeitsalltag bleibt für viele von uns wenig Zeit, um auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu achten.

Der Mensch ist und bleibt nunmal ein Gewohnheitstier. Da hilft nur eines: Gewohnheiten ändern!

Power-Kombi: Detox und Sporteln

Genau das haben wir mit unserem Test der neuen “Elle Sports Cleanse”-Linie von Detox Delight versucht. Wobei uns eine reine Entgiftungskur allein zu wenig war – nebenbei noch genug Power zu haben, um (in Maßen) Sport zu machen und die Muskeln weiter zu stärken war uns ebenso ein Anliegen. Auf diesen Anspruch ist die “Elle Sports Cleanse”-Kur zum Glück zielsicher ausgerichtet.

“Der Detox Delight Elle Sports Cleanse ist der erste Cleanse für Sport-Affine und alle, die es 2017 auf dem Weg zum Traumbody werden wollen. Er zielt speziell darauf ab, den Stoffwechsel zu aktivieren sowie den Körper mit Nährstoffen und gleichzeitig hochwertigem veganen Protein zu versorgen. Für einen Extra-Stoffwechselboost – der perfekte Kickstart für eine gesunde Ernährungsumstellung,” so die Experten von Detox Delight.

Klingt vielversprechend. Die Kur richtet sich nach einer “30% Sport, 70% Ernährung”-Formel: “Ein abgestimmtes Workout und regelmäßiges Training ist der beste Weg zu einem muskulösen und straffen Body – allerdings nur zu 30% für unser Gewicht verantwortlich. Entscheidend beim Abnehmen und auf dem Weg zu einem schlankeren Ich, ist eine gesunde, natürliche Ernährungsweise und ein optimal funktionierender Stoffwechsel,” heißt es.

Saft, Shake und Co.

Schritt Nummer 1: Weg mit Naschereien, Kaffee und jegliche Art von industriell gefertigten Lebensmitteln. Die frischen Säfte und Shakes machen für die Dauer der Kur die Mahlzeiten aus und sollen dem Körper alles geben, was er braucht. Die Kur enthält täglich fünf Flaschen kaltgepresste Obst- und Gemüse-Säfte sowie einen veganen High-Protein-Shake für abends.

Die Zutaten im Überblick:



Black Beauty Wasser, Grapefruit, Apfel, Ahornsirup, Zitrone, Chili, Aktivkohle (morgens)

Roots on Fire Karotte, Orange, Pink Grapefruit, Kurkuma, Rote Chili

Heartbeet Apfel, Karotte, Rote Bete, Birne, Ingwer, Zitrone, Limette

Liquid Salad Apfel, Orange, Fenchel, Gurke, Spinat, Weizengras

Shineapple Ananas, Stangensellerie, Gurke, Kokoswasser, Zitrone, Zitronengras

Vanilla Sky Mandelmilch, Hanfprotein, Erbsenprotein, Xylit, Stevia, Vanille (rein vegan, für abends)

Nährstoff-Power vs. Heißhunger



Im Abstand von zwei Stunden soll man die kaltgepressten Säfte über den Tag verteilt zu sich nehmen. Gesagt, getan. Jeder Saft ist aus rein natürlichen Zutaten hergestellt und enthält laut Herstellerangabe mindestens 50 Prozent Gemüse: Ohne Konservierungs- & Farbstoff, ohne Geschmacksverstärker und ohne Zusatz von Industriezucker. Das schmeckt man auch: Die Säfte sind nicht nur lecker, es macht auch Spaß, die einzelnen Inhaltsstoffe “herauszuschmecken” – eine neue, bewusstere Form des Genießens, was genau in unseren Detox-Plan passt.

“Durch den geringeren Fruchtzuckeranteil bleibt der Blutzuckerspiegel konstant, es wird weniger Insulin ausgeschüttet – die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme. Der Körper wird geradezu geflutet mit wertvollen Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien und lebenden Enzymen, die ideale Nahrung für unsere Zellen, die die Aktivierung des Stoffwechsels effektiv unterstützt. Und das gerade mal bei um die 200 Kalorien pro Flasche,” erklärt Detox Delight.

In jedem Fläschchen stecken rund zwei Kilo Obst und Gemüse. Das macht sie durchaus sättigend – wobei Tag 1 hier doch noch eine ordentliche Umstellung ist. Zwar hilft die Flasche zwischendurch, wenn das Hungergefühl aufkommt, wirklich “satt” fühlt man sich am Anfang aber (noch) nicht. Die Konzentration bei der Arbeit lässt aber nicht nacht, auch stellen sich weder Müdigkeit noch Schwindel ein – das Saft-Konzept scheint also zu funktionieren.

3 Tage Cleansing pur



Die vorgegebene Minimum-Dauer für den “Detox Delight Elle Sports Cleanse” sind drei Tage – wir starten freitags und ziehen es bis Sonntanabend durch. Drei Tage seien das Minimum, die der Körper für ein wirksames Basis-Detox braucht. Gesundes Snacken dazwischen ist in Maßen erlaubt – ein Apfel hier, eine Handvoll Nüsse da gönnen wir uns, bleiben aber genau in unserem Saftplan. Und siehe da: Tag 2 geht schon wesentlich leichter als der erste, das Hungergefühl ist viel weniger spürbar, am dritten Tag nahezu verschwunden.

Doch wie sieht es in Sachen Sport aus? Bei jeglicher Detox-Kur wird angeraten, moderat Bewegung dazuzumachen und nicht einfach nur auf der Couch zu vergammeln – die Muskeln werden es einem danken. Und da das “Detox Delight Elle Sports Cleanse” den Stoffwechsel weiter antreiben soll, machen wir im Fitness Center die Probe aufs Exempel. Und ja, es geht! Zwar ist kilometerlanges Ausdauerlaufen nicht drinnnen, aber Training in Maßen ist nebenbei tatsächlich möglich.

Unser Fazit: Für das erste Entgiftungserlebnis sind die Kuren von Detox Delight Österreich genau das Richtige. Leicht war es zwar anfangs nicht, aber die “Detox Delight Elle Sports Cleanse” ist die ideale Linie, um dem Stoffwechwel Energie zu geben. Nicht nur das Erfolgsgefühl am Ende der drei Tage ist schön, auch fühlt sich der Körper tatsächlich leichter und “befreiter” an (wie die Waage übrigens auch anzeigt), das Hungergefühl ist auch Tage danach wesentlich regulierter als davor.

ELLE SPORTS CLEANSE by DETOX DELIGHT ist limitiert bis zum 7. März 2017 erhältlich.