Ein Konzerthighlight, auf das wir uns im kommenden Jahr freuen können: Depeche Mode kommen am 04. Februar 2018 in die Wiener Stadthalle.

Die Tour, die bereits im Mai gestartet ist, begleitet das 14. Studioalbum der Band, das im vergangenen März veröffentlicht wurde. Allein in diesem Sommer wird sie 1,3 Millionen Fans in aller Welt erreichen.

Achtung: Der Vorverkauf für das Wien-Konzert beginnt bereits am 23. Juni.

(APA/Red.)