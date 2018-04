Das Showprogramm bei der Wildstyle & Tattoo Messe 2018 in Wien

Es wird der “Jahrmarkt der Freaks” bei der heurigen Ausgabe der Wildystle & Tattoo Messe 2018 in der Wiener Stadthalle. Attraktionen, Künstler, Tätowierer und Aussteller aus fünf Kontinenten und mehr als 25 Länder haben sich angekündigt.

Das Showprogramm der Wildystle & Tattoo Messe 2018:

Lucky Diamond Rich

(c) wildstyle.at/Mike Auer

Mit Lucky Diamond Rich kommt der meisttätowierte Mensch der Welt zur Wildstyle & Tattoo Messe nach Wien. Seit 2008 ununterbrochen im Guinness Buch der Rekorde als unangefochtener Rekordhalter. Er jongliert mit laufenden Kettensägen, gehört zu den besten Schwertschluckern der Welt und jongliert Schwerter und Fackeln auf einem vier Meter hohen Einrad. Neben der Showeinlage wird Lucky Diamond RIch auch als Tätowierer auf der Messe zur Verfügung stehen.

The Swing Shift Sideshow

(c) wildstyle.at

Andrew S. & Kelvikta the Blade alias The Swing Shift Side Show ist Las Vegas’ erstaunlichste Freakshow und war 2017 zum ersten Mal überhaupt in Europa live zu sehen. Das Duo bringt klassische “Jahrmarkt Unterhaltung” der 18 & 19er Jahrhundertwende. Zu sehen gibt es historische und lebensgefährliche Kunststücke, die es exklusiv nur auf der Wildstyle-Tour zu sehen gibt.

Kiros Hadgu

(c) Wildstyle.at

Bei der heurigen Tour ist auch der elastischste Mensch der Welt, Kiros Hadgu, mit von der Partie und wird seine einzigartige “Schlangenperformance” live on Stage in der Wiener Stadthalle präsentieren.

The Lord Insanity

(c) Mike Auer

Lord Insanity gilt in der Szene als der verrückteste Freak Europas. Eine völlig durchgeknallte Show die beim Publikum immer wieder die Frage aufwirft: „warum macht jemand so etwas“? Bei der Wildstyle & Tattoo Messe kann das schockierende Programm live bestaunt werden.

Wildstyle & Tattoo Messe

14. + 15. April 2018: Samstag 12 bis 24 Uhr; Sonntag 12 bis 20 Uhr

Stadthalle Wien – Halle E

Weitere Infos: www.wildstyle.at

Tickets via ÖTicket erhältlich