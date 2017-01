Causa Pröll-Stiftung: ÖVP NÖ attackiert “Falter”-Chefredakteur Klenk

Florian Klenk deckte die Causa um die Pröll-Stiftung auf - und wird nun selbst attackiert - © APA / APA

Wegen der Berichterstattung über die Privatstiftung von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) im “Falter” greift die ÖVP Niederösterreich nun dessen Chefredakteur Florian Klenk persönlich an. Dieser leide an “Skandalisierungs-Neurotik”, erklärte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Montag in einer Aussendung.