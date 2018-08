Caritas-Schulstartaktion: Schultüte um drei, Schultasche um fünf Euro

Die Schulstartaktion der Caritas Wien bietet heuer erneut Kindern aus sozial schwachen Familien einen guten Schuleinstieg. In den Second-Hand-Läden der Caritas Wien gibt es besonders günstige Schulartikel, wie etwa Schultaschen um 5 Euro.

Im Kampf gegen Kinderarmut erwartet sich Schwertner mehr Unterstützung von der Regierung sowie eine Veränderung, wie über Armut gesprochen wird: “Manchmal wird der Diskurs – speziell wenn ich an die Mindestsicherung denke – auf eine Art und Weise geführt, die beschämend ist”. Armutsbetroffene Familien und Kinder würden sich ohnehin für ihre Situation schämen. Dies sei “eine zusätzliche Belastung zu dem Stress, den Armut schon von vornherein bedeutet”, kritisierte Schwertner. Bis zum 7. September läuft die Schulstartaktion in den carlas, Spenden werden direkt in den Läden angenommen.

Startpaket für Schulanfänger zwischen 100 und 300 Euro

Die Diakonie wies am Montag per Aussendung ebenfalls darauf hin, dass Eltern zunehmend über nicht mehr leistbare Belastungen zu Schulbeginn klagen würden. “Ein einfaches Startpaket für einen Schulanfänger bestehend aus Schultasche, Sportbeutel, Heften, verschiedenen Stiften, Handarbeitskoffer, Malfarben kostet 100 bis 300 Euro”, so Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk per Aussendung. Dazu kämen noch je nach Schulstufe und Schultyp Beiträge wie Kopierkosten, Milchgeld, Abos für Jugendliteratur, Projekt- und Wandertage, Elternvereinsbeiträge und vieles mehr.