Bundesländer im Vergleich: So viel kostet die Traumwohnung der Österreicher

Am beliebtesten sind Wohnungen mit drei bis fünf Zimmern und einer Größe zwischen 83 und 108 Quadratmetern, geht aus einer Analyse des Immobilienportals immowelt.at am Dienstag hervor. “Im österreichischen Durchschnitt liegt die Miete für eine Wohnung in Idealgröße bei 920 Euro”, so die Untersuchung.

Innsbruck, Wien und Salzburg am teuersten