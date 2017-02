Bundeskanzler Kern lehnt Reform des Demonstrationsrechts ab

In einem Doppel-Interview für den “Kurier” zusammen mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sprach sich Kern kategorisch gegen die Pläne aus. Sobotka will unter anderem bestimmte Orte zumindest zeitweise von Demos freihalten, bei schuldhaftem Verhalten höhere Strafen für “Versammlungsleiter” bei Ausschreitungen sowie, dass Spaßkundgebungen nicht mehr unter das Versammlungsrecht fallen.

Reform des Demonstrationsrechts: Kern lehnt Pläne ab

Es sei Sobotka unbenommen, solche Vorschläge zu machen, “aber es ist auch uns unbenommen, darauf hinzuweisen, dass das schlechte Vorschläge sind”, so der SPÖ-Chef. Die Behörden hätten schon jetzt genug Möglichkeiten: “Wenn ein Geschäft beschädigt wird, dann ist das Sachbeschädigung. Wenn eine Demo nicht angemeldet ist, dann kann sie schon jetzt aufgelöst werden.”

Mitterlehner distanziert sich von Vorgangsweise

Mitterlehner kritisiert zwar nicht die Vorschläge an sich, distanziert sich aber ein wenig von der Vorgangsweise Sobotkas: “Optimal wäre es gewesen, das Thema intern zu erörtern und erst, wenn es ein Ergebnis gibt, nach außen zu gehen.” Es handle sich um ein sensibles Thema, das bewusst missverstanden werden könne, wie man an der Reaktion in den sozialen Medien sehen könne.

Dass Sobotka aus der Regierung entlassen worden wäre, hätte er seine Weigerung den erneuerten Regierungspakt zu unterfertigen aufrecht gehalten, wird von Mitterlehner weder dementiert noch bestätigt: “Sagen wir so: Es wäre nicht unproblematisch gewesen – für alle Beteiligten.”

(APA/Red.)